¡Ö»Íµå¤«¤é¾¯¤·¥ê¥º¥à¤òÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×À¾Éð¾¾ËÜ¹Ò¤¬²ù¤ä¤ó¤À3²ó¡¡ÄËº¨ÈïÃÆ¤Ç11Ï¢ÇÔ
¡¡¢¡À¾Éð1¡½7¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê30Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¾¾ËÜ¹Ò¤Ï4²ó3¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢ºòÇ¯4·î¤«¤éÂ³¤¯¼«¿È¤ÎÏ¢ÇÔ¤â11¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é2²óÏ¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£ºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬3²ó¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡£1»à¤«¤é8ÈÖ¤ÎÊ¡±Ê¾©¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤Ë¤Ïº¸Á°¤Ø½é°ÂÂÇ¡£Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¡¢×¢²¬Âç»Ö¤Ë¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤ÆÀèÀ©3¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö»Íµå¤«¤é¾¯¤·¥ê¥º¥à¤òÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È±¦ÏÓ¤â²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÏ¢ÇÔ¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ï7¡¦5º¹¤È¹¤¬¤ê¡¢8·î¤âÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¡£¶ì¤·¤¤²Æ¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£