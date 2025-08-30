ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は30日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、31日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが決定した。

大峯豊（41＝山口）が三度目の正直でSGファイナルの扉を開いた。準優勝戦9Rで逃げを決めて優勝戦進出一番乗り。これまで2度のSG準優勝戦は共に3着に終わっていたが、今回は初の準優1号艇。最大のチャンスを生かした。

「良かった。うれしいけど、あとひと勝負あるので。2日目にペラを自分の形にしてからは足に自信があった。（準優も）先に回れれば大丈夫かな、って。1マークも2マークも慎重なターンになったけど、エンジンが後押ししてくれた」

オープニングセレモニーでは「地元の徳山オーシャンカップで（西山）貴浩に優勝された。貴浩の地元でやり返したい！」と宣言。今節の山口支部勢に勢いをつけた。

「僕はオーシャンに出られず、見ているだけだった。（山口の）3人（白井英治、寺田祥、海野康志郎）は悔しいだろうなと思って見ていました。僕の場合はここでやるしかなかった。優出が最低条件だったけど、もうひと勝負頑張ります。ただ、優勝するにはもうひと足欲しい」

悔しさを晴らすべく、白井とともにファイナル入り。若松でのメモリアルは14年大会は白井が、17年大会は寺田がSG初優勝した山口勢にとってゲンのいい舞台設定。もうひと足の上積みに成功できれば、またまた山口支部から新たなSGウイナーが誕生するかもしれない。