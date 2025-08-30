※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われた夫・草太は、離婚危機に直面しますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、芹と不適切な関係にあったのは藤枝であることが明らかになります。内容証明が送られることを藤枝に報告した芹は慰謝料の減額を狙い弁護士を勧めますが、藤枝はデートやプレゼントにかけた費用で借金を抱えており、金銭的な余裕がないと明かします。誠意を見せれば慰謝料が抑えられるかもしれないと考え、藤枝は芹とともに蓮斗に謝罪。しかし、蓮斗はすでに手続きを済ませており、減額には一切応じませんでした。さらに「交渉したいなら弁護士を連れてこい」と言い放たれ、藤枝は完全に追い詰められるのでした。



■追い詰められた藤枝が甲斐性なし発言!?

■既婚者同士なのに愛し合っている…？■自業自得なのに…どこまでも他力本願な男あまりにも金銭的に追い詰められた藤枝は、ついに芹に「慰謝料を立て替えてほしい」と頼みます。しかし芹は、「私だって離婚が決まって、頼れる人なんていない。そんな余裕あるわけないでしょ」と冷たく突き放します。さらに藤枝は、「こんなに愛し合っているのに、既婚者ってだけで罰を受けなきゃいけないなんて…」と呟きます。どうやら彼は本気で芹との愛を信じているようですが、その言葉を聞いた芹は心の中で「何言ってるの…？」と背筋が凍る思いを抱くのでした。――はたしてこれは“愛”と呼べるのでしょうか？(スズ)