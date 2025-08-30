µþ¸ý¹É¿Í»á¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ï°æ¾åÂó¿¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥¹¥¯Âç¤¤¤¡×¡¡¤Ç¤â¡¢¤â¤·Àï¤¨¤Ð¡Ä
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦2³¬µé²¦¼Ô¤Îµþ¸ý¹É¿Í»á¡Ê31¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Öµþ¸ý¹É¿Í¡¡Hiroto¡¡Kyoguchi¡×¤ò¹¹¿·¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÎÀ¤³¦Àï¤ÎÁê¼ê¤òÆ±µé3°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡WBC¤¬¸µWBA¡¢WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤òÆÍÁ³2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÅ·¿´VSÂó¿¿¡×¤Î·èÄêÀï¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µþ¸ý»á¤Ï¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤¬ÉðµïÍ³¼ùÁª¼ê¤È¤ä¤ëÁ°¤Ë°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤È¤ä¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²¶¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤²á¤®¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âó¿¿¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëIBF¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç3°Ì¤Î¥Û¥»¡¦¥µ¥é¥¹¡¦¥ì¥¤¥¸¥§¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µþ¸ý»á¤ÏÅ·¿´VSÂó¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼Â¸½¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤ä¤ë¤Ê¤é6ÂÐ4¤ÇÅ·¿´Áª¼ê¤¬ÍÍø¤«¤Ê¡×¤È¡¢Å¸³«¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤éÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£