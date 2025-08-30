¡ÚÃæÆü¡Û±äÄ¹À©¤·¤Æ4Ï¢¾¡¡¡ÂåÂÇ¥Ö¥é¥¤¥È¤¬ËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·è¾¡ÂÇ¡¡ÅÄÃæ¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü 9-7 DeNA¡Ê30Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÃæÆü¤Ï±äÄ¹¤òÀ©¤·¤Æ4Ï¢¾¡¡£3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï1²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤¬2¥Ù¡¼¥¹¡¢Â³¤¯2ÈÖ¡¦ÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Á¡¢¹¬Àè¤è¤¯2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Ïº£·î¤Î·î´ÖÀ®ÀÓ¤¬3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤Î郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼ê¡¦DeNA¤Ë¤Ïº£µ¨1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.50¤È¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î1²óÎ¢¡¢Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë3²ó¤Ë¤Ï¡¢Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤ËÈ´¤±¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢DeNA¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â4²ó¤È5²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢6²ó¤ËÂÇÀþ¤¬È¿·â¡£ÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤Î2¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
郄¶¶Åê¼ê¤Ï6²ó¤È7²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢7²ó¤ò113µå¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤ÏÆ±ÅÀ¤Î8²óÉ½¡¢DeNA¤Î2ÈÖ¼ê¡¦¿¹¸¶¹¯Ê¿Åê¼ê¤«¤é¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¾åÎÓÁª¼ê¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¡£2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î8²óÎ¢¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂåÂÇ¡¦¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤Ë2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤Ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
9²ó¤Î¹¶·â¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÁö¡¦Èõ¸ýÀµ½¤Áª¼ê¤¬Â³¤¯²ÃÆ£¾¢ÇÏÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅðÎÝ¤ò»î¤ß¡¢2ÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÁ÷µå¤òÊáµå¤·¤¿µþÅÄÍÛÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¥»¡¼¥Õ¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DeNA»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢Èõ¸ýÁª¼ê¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿»þ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ê¥¢¥¦¥È¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¡£
11²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¾åÎÓÁª¼ê¤¬»Íµå¡¢Â³¤¯ºÙÀîÁª¼ê¤¬»àµå¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤½¤Î¸å1¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢»³ËÜÂÙ´²Áª¼ê¤¬»Íµå¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òËþÎÝ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀÁª¼ê¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÆ£Áª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢4ÅÀ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢ÇßÌîÍº¸ãÅê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Åû¹áÁª¼ê¤Ë¤³¤Î»î¹ç3ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¡¢2ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤¯µÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Ë¤Ï°ìÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥ÉÅÄÃæÁª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¹¥¥×¥ì¡¼¤ÇÊ»»¦ÂÇ¤È¤·¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£