バドミントンの世界選手権（フランス・パリ）が日本時間30日、各種目の準決勝が行われた。パリオリンピック™の女子ダブルスで銅メダルを獲得し、世界選手権を最後にペアを解消する志田千陽（28・再春館製薬所）、松山奈未（27・再春館製薬所）はマレーシアのペアに1−2で逆転負けし銅メダルに終わった。

日本勢、一番手で登場した女子シングルスの世界ランク5位の山口茜（28、再春館製薬所 ）は同9位のプトゥリ クスマ・ワルダニ（23、インドネシア）に2−1（21−17、14−21、21−6）で勝利し、2大会ぶりに決勝に進出した。

続いて行われた女子ダブルスの準決勝では志田、松山ペアがパリ五輪3位決定戦で勝利したマレーシアのタン・パーリー（25）とティナ・ムラリタラン（27）に逆転負け。パリ五輪で銅メダルを獲得した思い出のパリで“シダマツ”のラストを飾った。



■“シダマツ”今大会の勝ち上がり

2回戦 2−0 トルコペア（B.ERCETIN＆N.INCI）

3回戦 2−0 香港ペア（楊雅婷＆楊霈霖）

準々決勝 2−0 韓国ペア（キム・へジョン＆コン・ヒヨン）

準決勝 1ー2 マレーシアペア（タン・パーリー＆ティナ・ムラリタラン）



この後、女子ダブルスで岩永鈴（26、BIPROGY）と中西貴映（29、BIPROGY）が初の決勝進出を目指し世界ランク1位の中国ペアに挑む。