¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û¿·ÅÄÍº»Ë¡¡3·î¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸²Ì¤¿¤·¤¿¡¡¼¡¤Ï3Ç¯Á°¤Î°Ì´Ê§¿¡¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï30Æü¤Î5ÆüÌÜ9¡Á11R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢31Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ç2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤«¤é2Ãå¤Î¿·ÅÄÍº»Ë¡Ê40¡á»°½Å¡Ë¤¬°ì¤ÄÌÜ¤Î°Ì´¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢2022Ç¯ÉÍÌ¾¸Ð¥á¥â¥ê¥¢¥ë°ÊÍè¤ÎSGÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡3·î25¡Á30Æü¤ÎÅöÃÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï½àÍ¥¾¡Àï9R¤Çº£²ó¤ÈÆ±¤¸2¹æÄú¡£1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤ÎµÕÅ¾·à¤Ç1Ãå¥´¡¼¥ë¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÔÎÉ¹ÒË¡¤ÎºÛÄê¤Ç¾ÞÅµ½ü³°¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤¬¸¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â2Åù¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£ÅÙ¤ÏÎäÀÅ¤Ë2Ãå¤ò¥¡¼¥×¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎSGÍ¥½Ð¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê9¡¢10R¤Ç¡Ë2¹æÄú¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¾¡Àï¤Ç¤ÏÇò°æ¡Ê±Ñ¼£¡Ë¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï±»À¸¡ÊÀµµÁ¡Ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡µ¡ÎÏ¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï4¹æÄú¡£3¹æÄú¤ÎÂçÊ÷Ë¤¬¡Ö3¥«¥É¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤Ë¡¢4¥«¥É¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡£4¹æÄú¤À¤·¡¢Ä¾Àþ¤ò¡£¸½¾õ¤Ï¿¤Ó¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤ì¤À¤±¤¤¤¤´¶¤¸¡£¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Î°Ì´¤â¿¶¤êÊ§¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£ºÇ¸å¤ÎSGÍ¥½Ð¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÇò°æ¤È¶¦¤ËÄËº¨¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÈÇò°æ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢È³Â§¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥¼¥íÂæ¤Ï¸·¤·¤¤¡£Á´Â®¤Ç1Äú¿È¤ò¹Ô¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¼¡¤ÎSG¤Ï10·î21¡Á26ÆüÃÏ¸µ¡¦ÄÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¡£ÃÏ¸µSG¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼ã¾¾¤Ç¤âÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£