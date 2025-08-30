◇プロ野球セ・リーグ 中日 9-7 DeNA（30日、横浜スタジアム）

DeNAは逆転負けで、4カード連続の負け越し。これが今月14敗目で、8月の負け越しも決まりました。

先発は今季17試合目の登板となった石田裕太郎投手。しかし1回表、2ベースと犠打を決められてピンチを背負うと、上林誠知選手にタイムリーを打たれて失点。さらにボスラー選手にもタイムリーを打たれ、いきなり2点を先制されます。

それでも直後の攻撃、先頭の蝦名達夫選手がヒットで出塁すると、3番の筒香嘉智選手が中日先発・郄橋宏斗投手の153キロのストレートを捉えて、第12号2ランホームラン。同点に追いつきます。

さらに3回、筒香選手が右中間スタンド中段へ、2打席連発となる第13号ソロホームランを放ち、1点の勝ち越しに成功します。

援護をもらった石田投手は、2回以降は無失点のピッチング。しかし1点リードの6回、2ベースと守備のミスもあり、1アウト3塁のピンチを背負うと、細川成也選手に犠牲フライを打たれて同点に追いつかれ、石田投手は7回3失点で降板しました。

同点の8回表、2番手・森原康平投手がヒット2本で1アウト1、2塁のピンチを背負うと、上林選手に高めに浮いたフォークをタイムリー2ベースされ、2点を勝ち越されます。

それでも直後の攻撃、代打・ビシエド選手がフェンス直撃の2ベースで出塁すると、蝦名達夫選手が右中間スタンドへ第5号2ランホームランを放ち、再び同点に追いつきます。

9回、3番手・入江大生投手が1アウトから四球を与えると、続く加藤匠馬選手の打席で代走・樋口正修選手が盗塁。キャッチャー戸柱恭孝選手の送球を捕球した京田陽太選手のタッチをかいくぐって、セーフの判定となります。

それでも京田選手がアウトをアピールすると、DeNA三浦大輔監督がリクエストを要求。リプレー検証の結果、樋口選手はヘッドスライディングが勢い余って、ベースから手が離れた時に京田選手がタッチしていたため、判定が覆りアウト。無失点に抑えて、試合は延長に突入。

11回、5番手・佐々木千隼投手が四死球で1アウト満塁のピンチを招くと、代打・ブライト健太選手に走者一掃のタイムリーを打たれて降板。6番手・中川虎大投手も加藤選手にタイムリーを打たれ、4点の勝ち越しを許しました。

それでも直後の攻撃、先頭の蝦名選手が四球で出塁。桑原将志選手はサードゴロに倒れましたが、筒香選手が2018年5月20日の巨人戦以来となる1試合3本目の一発を放ち、2点差に詰め寄りましたが、反撃はここまで。

打線は再三追いつく打撃を見せましたが、投手陣が踏ん張ることができませんでした。