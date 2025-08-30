二宮和也さん（42）が29日、主演映画『８番出口』の初日舞台挨拶に、小松菜奈さん（29）、河内大和さん（46）、川村元気監督（46）とともに登場。二宮さんがカンヌ国際映画祭でとった驚きの行動が明かされました。

無限に続く地下通路の“異変”を見つけ出し、出口を目指す話題のゲームを実写化した映画『８番出口』。無限にループする地下通路で8番出口を目指す主人公・迷う男を二宮さん、“ある女”を小松さんが演じています。

■小松菜奈 撮影現場での緊張ぶりが明かされる

川村監督は撮影を振り返って「小松菜奈さんの（撮影の）初日に、（小松さんが）結構久しぶりの映画の現場だったんですよね。1年ぶりぐらいで。結構スンとした顔でやってくるんですよ。“小松菜奈、またスンとしてやってきたな〜”みたいに思ったら、（小松さんが）現場でパイプ椅子に座って震えてるんですよ、緊張して。声をとっても声がずっと震えてるから、“これはダメだ”って」と、小松さんの緊張ぶりを明かしました。

■二宮和也 カンヌ国際映画祭での驚きの行動

一方、緊張しないタイプだという二宮さん。川村監督は、5月に行われたカンヌ国際映画祭での二宮さんの驚きの行動を告白。「僕、驚いたのは、カンヌ国際映画祭でスタンディングオベーションを受けているときに。カメラに向かって投げキスしてましたからね。“どうなってんの？”って。それを見た是枝（裕和）監督が“ニノすごいね”って。“投げキスをカンヌでやれるやついないよね“って（言っていた）」と、カンヌ国際映画祭で最高賞・パルムドールを受賞したこともある巨匠・是枝裕和監督を驚かせたことを明かしました。