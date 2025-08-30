Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÈÇ»º¶È¡¢Á´ÂÎµ¬ÌÏ¤¬ºÆ¤Ó²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
Âè15²óÃæ¹ñ¹ñºÝ¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÈÇÇîÍ÷²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢27Æü¤Ë²ÏÆî¾ÊÅ¢½£»Ô¤Ç¡Ö2024-25Ç¯Ãæ¹ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÈÇ»º¶ÈÇ¯¼¡Êó¹ð¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÈÇ»º¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁý²Ã¤·Â³¤±¡¢Ç¯´ÖÁíÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ8¡¥07¡óÁý¤Î1Ãû7485²¯3600Ëü¸µ¤ËÃ£¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ñÀÒ¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ëÇä¤ê¾å¤²¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¶½Ê¬Ìî¤¬°ú¤Â³¤ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¡¢WEB¥¢¥Ë¥á¤Î3Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë