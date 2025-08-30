¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¸ì¤ë¡ªÁë¸ý¤Ç¸«¤¿¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤ÎºâÉÛ¡×¤ÎÆÃÄ§3¤Ä
ºâÉÛ¤Ï¶â±¿¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºâÉÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£All About ¥Þ¥Í¡¼¥¬¥¤¥É¤ÎÈÓÅÄÆ»»Ò¤µ¤ó¤¬¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÁë¸ý¤Ç¸«¤¿¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤ÎºâÉÛ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡§ÈÓÅÄÆ»»Ò
¥Þ¥ó¥¬¡§¤Î¤¤¤×¤é¤³¡Ê@pulacopulaco¡Ë(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
1¡§¡È¥¥ì¥¤¡É¤ÊºâÉÛ¡ÖÁë¸ý¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ºâÉÛ¤«¤é¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëºâÉÛ¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤Þ¤¿¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È±½¤Î¡ÖÄ¹ºâÉÛ¡×¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
3¡§À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¿ÈºÇ¸å¤Ë¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤ÏºâÉÛ¤ÏÃæ¤â¥¥ì¥¤¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
