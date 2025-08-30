²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡¢ÇÔ¤ì¤¿µð¿Í¤Ï¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡×¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¡×
¡û ºå¿À 3 ¡Ý 2 µð¿Í ¡ü
¡ã23²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿µð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï1¡Ý2¤Î5²ó¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Á¥Ç÷Âç²í¤¬·§Ã«·ÉÍ¨¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¡£ÂÇÀþ¤Ïºå¿À¤ò¾å²ó¤ë10°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â2ÆÀÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤º¡¢2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤«¤é¤¤¤¦¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´°Á´¤Ë´°ÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ª¡Á¤ó¡£ÎÏ¾¡Éé¤·¤ÆËÜÅö¤ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ì¤ÐÁ´Á³°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Èµð¿Í¤Îº¹¤Ç¤¹¤è¡£1ËÜ½Ð¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â1ÅÀ¤ò¼é¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï1ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
