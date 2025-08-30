MY FIRST STORY、ライブ中盤で開催中止「Hiroの喉の不調」翌日公演とあわせて振替対応
【モデルプレス＝2025/08/30】ロックバンド・MY FIRST STORYの公式サイトが8月30日に更新され、同日開催の「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025」愛知・COMTEC PORTBASE公演を中断したことを報告。31日公演とあわせて、延期することを発表した。
【写真】山本舞香、マイファス韓国ファンからの贈り物
公式サイトでは「本日、ライブ中盤にHiroの喉の不調が見受けられ、応急処置はいたしましたが、続いての歌唱が厳しいと判断された為、開催を中止とさせていただきました」と事情を説明し、「ご来場いただいた方に深くお詫びを申し上げます」と謝罪。8月30日公演は10月20日に、8月31日公演は10月21日への振替を案内し「次回、万全な形でパフォーマンスをお届けできるよう、メンバー・スタッフ一同、準備を重ねて参ります」と記した。なお、チケットの払い戻しも対応するという。（modelpress編集部）
