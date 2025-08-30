夏の前に一度エアコンのフィルター掃除をした場合、この夏の間はもうしなくてもOK？ 家電のプロに聞いてみた
なかなか面倒なエアコンのフィルター掃除。仮に夏を迎える前に一度していた場合、この夏の間はもうやらなくても大丈夫なのでしょうか。
「All About」ガイドで、企業の製品開発のお手伝いやPR支援なども行うコヤマタカヒロが解説します。
（今回の質問）
夏を迎える前に一度エアコンのフィルター掃除をしました。この夏の間はもうしなくても大丈夫ですか？
（回答）
使用頻度や環境によって異なりますが2週間に一度掃除するのがおすすめです。
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
【表】エアコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
フィルターが汚れて目が詰まると、空気の通りが悪くなるため、冷房の効きが悪くなります。このため、エアコンを使うときは定期的に掃除が必要です。
夏の間の掃除は、エアコンの機能と環境によります。基本的には2週間に一度の掃除がおすすめですが、エアコンの自動掃除機能を搭載しているモデルなら掃除は不要。エアコンの電源を切るたびに自動的にフィルターを掃除してくれます。その代わり、ダストポケットなどにゴミを溜めるタイプの場合は、その場所のメンテナンスをしましょう。
ただし、キッチンから近くて油汚れが付着しやすい場合や、タバコを吸う場合、ペットを飼っている場合は、汚れが付着しやすいため、2週間に一度の掃除がおすすめです。
この記事の筆者：コヤマ タカヒロ
1973年生まれ。家電とデジタルガジェットをメインに雑誌やWebなど様々な媒体で執筆するライター。執筆以外に監修やコンサルティングなども行っており、企業の製品開発、人材教育、PR戦略に関するアドバイザーなども務める。米・食味鑑定士の資格を所有。家電のテストと撮影のための家電スタジオ「コヤマキッチン」を用意。
(文:コヤマ タカヒロ)
「All About」ガイドで、企業の製品開発のお手伝いやPR支援なども行うコヤマタカヒロが解説します。
（今回の質問）
夏を迎える前に一度エアコンのフィルター掃除をしました。この夏の間はもうしなくても大丈夫ですか？
（回答）
使用頻度や環境によって異なりますが2週間に一度掃除するのがおすすめです。
【表】エアコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
フィルターが汚れると冷房の効きが悪くなりますエアコンの冷房は、室内の温まった空気を吸い込み、熱交換器を通して冷やして冷気を放出しています。フィルターは空気を吸い込むエアコンの吸引口に取り付けられています。フィルターは室内の空気に含まれている埃や汚れなどを吸着して、エアコンのファンや熱交換器が汚れないようにしているのです。
フィルターが汚れて目が詰まると、空気の通りが悪くなるため、冷房の効きが悪くなります。このため、エアコンを使うときは定期的に掃除が必要です。
正しい掃除の頻度は？まず掃除が必要になるのが、エアコンを使い始めるタイミング。4〜5月にメンテナンスを兼ねてフィルターを掃除します。このときは中性洗剤をつけて洗い、陰干ししてから取り付けるなどしっかり掃除しましょう。
夏の間の掃除は、エアコンの機能と環境によります。基本的には2週間に一度の掃除がおすすめですが、エアコンの自動掃除機能を搭載しているモデルなら掃除は不要。エアコンの電源を切るたびに自動的にフィルターを掃除してくれます。その代わり、ダストポケットなどにゴミを溜めるタイプの場合は、その場所のメンテナンスをしましょう。
ただし、キッチンから近くて油汚れが付着しやすい場合や、タバコを吸う場合、ペットを飼っている場合は、汚れが付着しやすいため、2週間に一度の掃除がおすすめです。
この記事の筆者：コヤマ タカヒロ
1973年生まれ。家電とデジタルガジェットをメインに雑誌やWebなど様々な媒体で執筆するライター。執筆以外に監修やコンサルティングなども行っており、企業の製品開発、人材教育、PR戦略に関するアドバイザーなども務める。米・食味鑑定士の資格を所有。家電のテストと撮影のための家電スタジオ「コヤマキッチン」を用意。
(文:コヤマ タカヒロ)