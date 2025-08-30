【J２第28節】千葉が甲府に逆転勝利！ 山形は鳥栖に３−２で競り勝ち、いわきは今治に２発快勝
Jリーグは８月30日、J２第28節の７試合を各地で開催した。
札幌はRB大宮に１−０で勝利。高嶺朋樹が直接FKを決め、この１点を最後まで守り抜いた。いわきは深港壮一郎、五十嵐聖己の得点で今治に２−０で快勝した。
水戸は山口と２−２でドロー決着。１点リードで迎えた90分に失点して逃げ切れず。山形は鳥栖に３−２で接戦を制し、千葉は甲府に２−１の逆転勝利を収めた。
J２第28節の結果と予定は以下のとおり。
▼８月30日開催分
札幌 １−０ 大宮
水戸 ２−２ 山口
富山 ０−１ 熊本
山形 ３−２ 鳥栖
千葉 ２−１ 甲府
徳島 １−１ 秋田
今治 ０−２ いわき
▼８月31日開催分
長崎 18:00 藤枝
愛媛 19:00 仙台
大分 19:00 磐田
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
