金利0.65％の定期預金に3年間、500万円を預けたら利息はいくらもらえますか？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。
今回は、500万円を3年間、定期預金に預けた場合の利息についてです。
金利が年0.65％の定期預金に、500万円を3年間預けると、税引き前の利息は約9万8135円（1年複利）、税引き※後の利息は7万8198円になります。
※定期預金の利息には20.315％の税金（所得税15％＋復興特別所得税〔所得税額の2.1％＝0.315％〕＋住民税5％）がかかります。なお、復興特別所得税は令和19年12月31日まで課税されます
高金利の銀行にお金を預けられれば、多くの利息を受け取れますが、注意点があります。
1つは、期日（満期）までは引き出しできないことです。途中解約してしまうと、普通預金の金利になるなど金利が下がることがあります。
500万円を預ける場合は、全部まとめて定期預金に預けるのではなく、ある程度分けて預けるようにすると、急に引き出す必要になった場合に、必要な分だけ解約できますので検討してみてはいかがでしょうか。
もう1つは、預金を引き出すときの手数料です。引き出すときに、金利分が手数料でなくなることのないよう、注意しましょう。銀行によって、会員ステージが上がると、手数料が優遇されることもありますので、自分に合った方法で、手数料がかからないように預金を引き出すようにしましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
