Official髭男dismが、9月19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌である新曲「らしさ」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】Official髭男dism、メンバーそれぞれが自分自身と向かい合う「らしさ」MV）

本楽曲は、藤原聡（Vo）が原作にインスパイアされて書き下ろし、ギターが引っ張る疾走感のあるバンドサウンドに、競争の中での葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエール／讃歌となる歌詞を乗せた、心震わせる一曲となっている。

MVは、メンバーそれぞれが自分自身の生き写しのような存在と向かい合ったり、背中合わせで演奏するシーンが映し出され、楽曲の歌詞で描かれる自身との葛藤と、それと対峙する決意を感じさせる映像となっている。

また、Official髭男dismは6月1日に行われた日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』を10月17日より全国47都道府県で劇場上映。全国公開に先がけ、10月4日にはジャパンプレミアの開催も決定した。さらに、2025年10月開業の新アリーナ TOYOTA ARENA TOKYOにて、音楽ライブこけら落とし公演の開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）