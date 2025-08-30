¼ó°Ìºå¿À¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯9¡¡¹Ã»Ò±à¤Çµð¿Í¤ò²¼¤·Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¬3¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£½é²ó1»àÆóÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤ÎÃæ·ø¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£1¡½1¤Î3²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ïº´Æ£µ±¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¾¡¤Á±Û¤·¡£5²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï2»àËþÎÝ¤«¤é·§Ã«¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤Ï4²ó°Ê³°¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤¿¤¬Ç´Åê¡£5²ó¤òÅê¤²8°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é2¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï8²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ò44»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2°Ìµð¿Í¤ò¶Ïº¹¤Ç²¼¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò9¤È¤·¤¿¡£