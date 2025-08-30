ËÌÂ¼¾¢³¤¡¦º£ÅÄÈþºù¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¤ÎÉ×ÉØ¡õ»°»ÐËå¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°¦¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥±ー¥¤À¡×¡Ö¿ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¡Ö¤Î¤Ö¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡¦º£ÅÄÈþºù¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Âè22½µ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È①～②
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Î¤Ö¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡£
¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¡¢¿ò¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»í½¸¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Î¤Ö¤Î¼þ¤ê¤ò¿ò¡¦Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¦¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿ò¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤Þ¤ó¤¬»í½¸¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ê¸µ¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥íー¥½¥¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¥±ー¥¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥×¥ìー¥È¡¢¡ÈNobu¡É¤È»É½«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥³¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢Íö»Ò¤«¤é¤ÎÅÐ»³ÍÑË¹»Ò¤È¡¢¤Î¤Ö¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥±ー¥¤À¡×¡Ö¿ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£