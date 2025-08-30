京都市11区で「学生が住みやすい」エリアを調査！ 2位「北区」、1位は？【2025年版】
京都には京都大学をはじめ、同志社大学、立命館大学など国内有数の大学が集まっており、人口10万人あたりの4年制大学数は全国でも上位に位置します。学生の街としての一面を持つ京都で、学生にとって住みやすいエリアはどこなのでしょうか。
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「京都市11区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで関西出身・在住のシカマアキさんに京都の「学生街」について聞いてみました。
【結果】京都市11区で「学生が住みやすい」エリアはどこ？
回答者からは「大学時代住んでいました。家賃が全体的に安いうえ生活しやすくて良い！」（30代女性／沖縄県）、「学生向けの物件も多く、家賃相場も比較的お手頃だから」（40代男性／神奈川県）、「教育環境が整っているイメージだからです」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「大学が多くリーズナブルなお店も揃っている為」（30代女性／宮城県）、「京都大学、同志社大学に近く、出町柳や一乗寺などの学生街が充実しているから」（50代男性／東京都）、「京都大学、京都府立大学、京都工芸繊維大学、同志社大学など、大学が近く、質の良い学生マンションが多い」（60代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
そのため、学生向けの下宿先や古本屋、スーパーマーケットなどが多く、手ごろな「学生価格」でメニューを提供する飲食店もあり、学生にやさしいエリアとして知られています。治安も比較的よく、学業に専念しやすい環境が整っています。
また、2位の「北区」は、立命館大学や京都産業大学などがあるほか、金閣寺や上賀茂神社といった寺社や豊かな自然にも囲まれており、学生が暮らしやすいエリアです。左京区ほど家賃の相場が高くないうえ、下宿も多く、地元の温かみを感じられる界隈もあります。交通アクセスも良好です。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：22025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：76人、40代：63人、50代：36人、60代：11人、70代：1人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
