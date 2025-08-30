¡ØB:MY BOYZ¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¡¡¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é¡Ù½Ð±é¤ÎÆüËÜ¿Í¡¦¥Ò¥ç¥¦¤¬1°Ì¡ÚºÇ½ª½ç°Ì°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡Ù¡Ê¥Ó¡¼¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢30Æü¤ËABEMA¤ÇÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖYUHZ¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥Ò¥ç¥¦
¡¡Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÁíÀª30¿Í¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¡£¸½ºß¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëK-POP¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÈNEXT¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÁªÈ´¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È13¿Í¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¤¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê¤ò2¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Î»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëi-dle¤Î¥ß¥è¥ó¤ÈDEX¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤Ï8¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡ÖYUHZ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤Ë¡£¡ÖYUHZ¡×¤Ï¡¢ÇÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¾×Æ°¤È¤Ê¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯£¸¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¥Á¡¼¥àÌ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë8¿Í¤Ïº£¸å¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖYUHZ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢7°Ì¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ç¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢7°Ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¡¢6°Ì¤Ë¤Ï¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥ó¡¢5°Ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥«¥¤¡¢4°Ì¤Ë¤Ï¥¥à¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5°Ì¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥«¥¤¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÌ´¤ò¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¡¢¿®¤¸¤Æ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëËÍ¤Î²ÈÂ²¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ù¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¸õÊä¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥Ò¥ç¥¦¤È¥¤¡¦¥è¥ó¥Æ¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢1°Ì¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ò¥ç¥¦¤À¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅªÅÀ¿ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥Ò¥ç¥¦¤Ï¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿Îý½¬À¸¡£ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö2Ç¯Á°¡¢°ã¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤È»ÄÇ°¤Ê»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²ù¤¤¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤¿¤á¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀèÀ¸¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀèÀ¸¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëB:inUS¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Þ¤Ç±ó¤¤¤±¤É¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤éYUHZ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢8°Ì¤È¤·¤Æ¥Ï¥ë¥È¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿ÍÃæ3¿Í¤¬ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Ë¡£¥Ï¥ë¥È¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ã¦Íî¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢B:inUS¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¸ì¤â¥À¥ó¥¹¤â²Î¤â¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬YUHZ¤ËÁê±þ¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¡ØB:MY BOYZ¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
1°Ì¡¡¥Ò¥ç¥¦
2°Ì¡¡¥¤¡¦¥è¥ó¥Æ
3°Ì¡¡¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë
4°Ì¡¡¥¥à¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó
5°Ì¡¡¥«¥¤
6°Ì¡¡¥«¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥ó
7°Ì¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥»¥Á¥ã¥ó
8°Ì¡¡¥Ï¥ë¥È
