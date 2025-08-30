スピラ・スピカ『THE FIRST TAKE』音源の配信リリースが決定！幹葉が喋り倒す「アオとキラメキ」幹葉おしゃべりver. MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スピラ・スピカが「燦々デイズ」「アオとキラメキ」の『THE FIRST TAKE』音源を9月6日0時に配信リリースすることが決定。また、8月30日に「アオとキラメキ」のWeb限定 幹葉おしゃべりver.のMVが公開された。

■「アオとキラメキ」には、REAL AKIBA BOYZが“バックグラウンドシャウター”として参加！

スピラ・スピカの代表曲「燦々デイズ」は、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1のオープニングテーマ。デビュー当初から歌い続けてきたテーマのひとつである「”好き”の気持ちに正直になる」という気持ちを表した楽曲となっている。

また、新曲「アオとキラメキ」は、同アニメのSeason 2のオープニングテーマ。スピラ・スピカらしい青春ド直球の、終わらないアオと一瞬のキラメキを詰め込んだ楽曲となっており、先日公開された『THE FIRST TAKE』では、アニソンダンスパフォーマー、REAL AKIBA BOYZをバックグラウンドシャウターに迎えた特別な一発撮りが披露された。

ここでしか聴くことのできない『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルアレンジ音源の配信にぜひ注目しよう。

■ボーカル幹葉が阿波弁と奈良弁のハイブリッドで喋り倒す「アオとキラメキ」Web限定MVも公開

さらに8月30日、スピラ・スピカ恒例となっている、ボーカル幹葉が阿波弁と奈良弁のハイブリッドで喋り倒す「アオとキラメキ」Web限定 幹葉おしゃべりver.のMVが、スピラ・スピカ公式YouTubeチャンネルにて公開。MVの見どころや制作秘話など、ボーカル幹葉がノンストップで語り尽くす、見どころ満載のオーディオコメンタリーとなっている。

リリース情報

2025.08.06 ON SALE

SINGLE「アオとキラメキ」

2025.09.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「燦々デイズ―From THE FIRST TAKE」

2025.09.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アオとキラメキ―From THE FIRST TAKE」



