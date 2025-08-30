¡Úµð¿Í¡Û¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÜ¸¶½Ù²ð¡¢¹Ã»Ò±à½éÅÐÈÄ¤Ç£³£Ë¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨Íº¤¿¤±¤Ó
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤¬¹Ã»Ò±à½éÅÐÈÄ¡££¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£²¡½£³¤Î£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦ÃæÌî¤òÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³ÈÖ¡¦¿¹²¼¤Ë¤Ïº¸ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤ÆÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡££µÈÖ¡¦Âç»³¤Ï¿½¹ð·É±ó¤È¤·¡¢£¶ÈÖ¡¦·§Ã«¤Ë¤Ï»Íµå¡££²»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¡££·ÈÖ¡¦¾®È¨¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÁ´¤Æ»°¿¶¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¹â¹»»þÂå¤â½Ð¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç½é¤á¤ÆÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£