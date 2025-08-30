Official髭男dism、劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌「らしさ」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Official髭男dismが、9月19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌「らしさ」のMVを公開した。

■劇場アニメ『ひゃくえむ。』の声の出演は、松坂桃李＆染谷将太

『ひゃくえむ。』の原作は、『チ。―地球の運動について―』で、手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作（講談社刊）。陸上競技の世界で「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語だ。

声の出演は、生まれつき足の速い“才能型”のトガシを松坂桃李、トガシとの出会いから100m走にのめり込んでいく“努力型”の小宮を染谷将太と、声優としての評価も高い実力派キャストがキャラクターに命を吹き込む。

■「らしさ」は、競争の中での葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエール

「らしさ」は、ボーカル藤原 聡が、原作にインスパイアされて書き下ろし。ギターが引っ張る疾走感のあるバンドサウンドに、競争の中での葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエール、讃歌となる歌詞を乗せた、心震わせる一曲となっている。

原作者の魚豊による疾走感溢れる描き下ろしジャケ写にも注目だ。

MVは、メンバーそれぞれが自分自身の生き写しのような存在と向かい合ったり、背中合わせで演奏するシーンが印象的な、まさに楽曲の歌詞で描かれる自身との葛藤と、それと対峙する決意を感じさせる映像となっている。

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「らしさ」

■関連サイト

「らしさ」特設サイト

https://rashisa.ponycanyon.co.jp

劇場アニメ『ひゃくえむ。』作品サイト

https://hyakuemu-anime.com

Official髭男dism OFFICIAL SITE

http://higedan.com/