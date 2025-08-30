【都市ボーイズ／はやせやすひろ×クダマツヒロシ】あなたの実家も呪われている？ 本当にあった実家の怖い話に背筋が凍る『ヤバい実家』インタビュー
怪談ユニット・都市ボーイズのメンバー、そして怪異ハンターとして呪物や怪異譚の取材・発信を続けるはやせやすひろ氏。そんなはやせ氏と作家のクダマツヒロシ氏が、家や実家にまつわる恐怖体験を集めて1冊にまとめたのが『ヤバい実家』（はやせやすひろ・クダマツヒロシ/文藝春秋）だ。すべての人に身近な家系や血縁というテーマだからこそ、本書で描かれる人間の業や愛憎は、恐怖を超えた感動や共感を読者に与える。そんな本書を完成させた手応えを、はやせ氏とクダマツ氏に話してもらった。
――『ヤバい実家』の書籍化のきっかけを教えてください。
はやせ 僕の怪談を小説にするというお話をいただいて、まずは「覗くと死ぬ鏡」のエピソードを取り上げたんです。ある鏡を覗いた人がバタバタ死んでしまうというお話なんですけど、その時、編集さんと、「家にまつわる怪談って血筋や家族に関わるから面白いね」という話になったんです。事故物件なら引っ越せばいいけど、家族の絆って断ち切れないし、その恐ろしさから絶対に逃れられない。本来なら安らげる場所で奇妙なことが起こるというのは誰にでもありえる。それがこの本の一番のフックになっています。僕のところには、家のことで何百年にわたって困ってますというような話が集まってくるので、それを軸に連載をしようという形で始まりました。
――クダマツさんのとのタッグはどういうふうに実現したんですか？
はやせ クダマツさんとは最初、西日本の怪談を話すのがすごく上手い人ということで出会ったんですけど、それ以上に彼は怪談小説を高く評価されていたんですね。クダマツさん自身も「自分は喋りよりも、自分の文章に力を感じていて、文章で食べていきたいんです」って仰っていて。応援したい気持ちになったし、僕はまったく書く力がないんで、文藝春秋さんにクダマツさんを推させてもらって、文春さんにも書く力を認めていただいて、このタッグに決まりました。
クダマツ はやせさんにこのお話をいただいて、即答しましたね。ありがたいことに、「クダマツさんのやりたいようにやってほしい」と言っていただけたので、僕の力でできる限り面白いものを書かせてもらおうと思いました。
■主人公はオカルトハンターとしての「新訳・はやせ」
――クダマツさんが、はやせさんのお話や体験を小説にする時、大切にしたことは何ですか？
クダマツ まずは僕がはやせやすひろという人間を知ることが重要だなと思ったので、都市ボーイズさんの動画を見漁って、僕の中のはやせ像を固めていきました。ただ、面白い小説にするために僕が書くのなら、この物語だけのオリジナルなはやせやすひろを主人公にしたいと思ったんです。だから、家族のあり方や人間の業と対峙した時、はやせさんならどう返すのか、どう考えるのかという部分プラス、僕自身の考察をエッセンスとして加えていきました。その上で、読者がはやせさんの取材に同行しているような緊迫感や没入感を感じられる見せ方を念頭に置いて書きましたね。僕が調べた知識も放り込んでいって奥行きを出すことで新たなはやせ像を作っていったので、この主人公は「新訳・はやせ」です。
はやせ まるで、普段の僕は奥行きがない、みたいな言い方ですけど。
クダマツ いやいや。そんなことはないですよ！（笑） だから、この小説のはやせ像は、現実のはやせさんよりちょっと偏屈といいますか……現実も偏屈な方ではあるんですけど。
はやせ いやいや、違いますよ。
クダマツ （笑）小説で活躍するオカルトハンターとしての主人公・はやせですね。
はやせ でも、実際の自分はもっと性格悪いですし、もっと疑ってますね。僕は「信じてる」じゃなくて「信じてあげたい派」なんです。これは、僕の師匠の山口敏太郎先生の言葉をリスペクトして僕も使わせてもらっているんですけど、僕は、相談者さんに言われたことをすべて信じて、怖いですね、幽霊ですねっていうのはちょっと違う気がしていて。霊が写ってるって写真を見せられたりしても、違うと思ったら「いや、これはレンズフレアです」とか「これはこういうことです」って言いますね。普段の僕そのままだと、読み進められないぐらい性格悪いんで（笑）。それよりかっこよく書いてくれたなと思いますね。
■不可解なエピソードが小説になることで答え合わせができた
――でも、家族の話をされたら、あまり冷たくできないところもありますよね。
はやせ いや、家族の話でも同じです（笑）。でも僕は、皆さんの体験を話す時のルールを決めているんです。相談者さんはトラウマをほじくって話してくれてるのに、僕が話すことでそれが悪い形で拡散されて攻撃されるのは意味がわからないんで、自分が一番、悪者になろうとしてます。「この体験者の言ってることはちょっと変だけど、それよりも話聞いてるこいつのほうがヤバないか？」って思われるように、あえてひねくれて物を言ったりして、相談者さんにヘイトが向かないように考えて活動はしていますね。
――それってすごく、相談者さんに対する優しさですね。
はやせ そうです。
――（笑）。
はやせ 相談者さんに寄り添って発信するようにしています。その感じはこの本の中でも伝わったので、クダマツさんが僕の動画をたくさん見て作り上げてくれたんだと思いましたね。うちの奥さんがこの本を読んで、ちっちゃい声で「合格」って言っていました。一番厳しい奥さんがそう言うなら、いい本なんだと思います。
クダマツ （笑）ありがとうございます。
はやせ 実際、面白かったですし、まとめる力がすごいと思いました。僕自身、話を聞いたり、発信したりした後も、自分の中で「これ、なんやったんやろう？」ってポカーンとしてる部分もあるんですね。クダマツさんが書いてくれたお話を読むと、その答え合わせができるんです。時系列もきっちりしているし、面白く小説にする力はすごいですね。読んでいて、「これ、すっごい怖い話じゃん」って気付きました。
クダマツ 今回、本に掲載しているエピソードは全部、最初から最後までいろんなことが起こっていて、要素が多い話ばかりだったんですね。それをまとめるのは難しかったんですけど、編集者さんと一緒に、一番読者の方が入り込みやすい構成を考えて作っていくのは、すごく楽しかったです。
■五寸釘が刺さった藁人形を万博に連れていってあげたら……
――この書籍を作っている間に、身の回りで起きた怖いこと、不思議なことはありましたか？
はやせ 6月に、日本で一番成功率が高いと言われている呪術師の方に西日本で会って、「自分を殺してくれ」ってお願いして、呪いをかけてもらったんです。その日、夫婦で西日本のほうに泊まっていたんですけど、コンビニで買ったアイスに噛み切った爪が入っていたり、いろいろ怖いことがあったんですね。その日の夜も、スタッフさんも含めて3人で居酒屋に入ったんですけど、メニューにオムライスがあって。居酒屋にオムライスって珍しいから、頼んだら、ケチャップでファックって書かれてました。
クダマツ ははははは！
はやせ 「呪いだ」と思って、そこの居酒屋のお母さんに「オムライスにファックって書いてありますよ」って言ったら、「ええ」って言ってました。
――（笑）。
はやせ でも、呪いって反転したら祝いになるんです。だから、儀式で使った五寸釘が刺さった僕の藁人形を、万博に連れていってあげたんですね。でっかい五寸釘刺さってるのに、なぜか持ち物検査、通過できて。ミャクミャクと写真撮ったりして一緒に回っていたら、その藁人形を怖がっていた奥さんが「かわいい」って言い出して。それ以来、名前つけて、寝る時も寝室に連れていくし、暑い日は藁人形のために汗拭きシートを持って出かけたり、希少なレモンケーキをあげたりしています。
――溺愛してますね！
はやせ そうなんですよ。僕より可愛がってます。それが怖かったです。
■実家に変なものがあったら由来を聞いてみるのがオススメ
――自分の実家が「ヤバい実家」かどうか、見極めるポイントはありますか？
はやせ 僕の実家もそうですけど、自分の家や地域では普通のことだからあえて人に言っていないことって、結構あるんですよね。うちのおばあちゃんも、普通のことだと思って話してなかったらしいんですけど、若い時に、池で水汲みしていたらカッパに足掴まれて、引っ張り上げてしばいたらしいです。
クダマツ ははははは！
はやせ 特に田舎って、○○様って、何かに様をつけた信仰物が多いんですよね。実家の周りで、そういう変わった信仰物があるかどうか、調べてみるといいかもしれません。蔵とか納屋に狐を祀った祠がある家も多いんですけど、実は、五穀豊穣のためだけじゃなくて、その蔵でおかしなことが起きるから呪いを稲荷に食べてもらうために置いていたりもします。実家で、不思議なものが置いてある理由を聞いてみたら、「実はあそこの蔵、変なことがあってね」っていう話を聞けるかもしれないですね。
クダマツ 基本的に家とか地域って小さなコミュニティだから、その中で常識として扱われている部分はありますよね。そのコミュニティの外の人と話して、家の風習とか、その土地の生活環境にまつわるズレを知ることが、実家の怖い話に気付く近道だと思います。
取材・文＝川辺美希、撮影＝川口宗道