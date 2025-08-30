【ZARAのイエロー】が大人可愛い！ 今買って長く着られそう♡「おしゃれトップス」

カラーアイテムはコーデに取り入れるのが難しい……とつい敬遠しがち。大人女性が明るい色をおしゃれに着こなすポイントは、上品なデザインをチョイスすること。【ZARA（ザラ）】のイエロートップスなら、上品さをキープしつつ顔まわりを華やかに見せてくれそうです。レイヤードするアイテムしだいで秋まで活躍するので、今買うのが吉かも。

きちんと感と華やかさを両立するベスト

【ZARA】「ボタン付きツイルベストトップス」\5,290（税込）

立体的なシルエットと、メタルボタンのアクセントが上品な印象のベスト。ペールトーンのイエローが華やかながらも派手すぎず、大人コーデをさりげなくおしゃれに格上げできそうです。裾にスリットが入っており、さらりと着るだけで抜け感をプラス。Tシャツやシャツをインナーにして、長く楽しめそうです。

大人の抜け感を楽しめるイエロートップス

【ZARA】「ボタンベストトップス」\5,990（税込）

リネンを使用した清涼感ある素材が魅力のベスト。細いショルダーストラップとストレートネックが、程よい抜け感と女性らしい華奢な雰囲気を演出。ホワイト系ボトムスを合わせれば涼しげな雰囲気に、インディゴブルーのジーンズやレトロなチェックスカートを合わせれば秋っぽく着こなせそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M