2025年10月31日（金）まで、『ヒルトンニセコビレッジ』にて、愛犬との特別な旅行を楽しめる『ドッグフレンドリーステイプラン』が販売中です。

『ドッグフレンドリーステイプラン』は、12年以上にわたり愛犬家の皆さまに親しまれてきた人気のプラン。ペット連れでも安心して滞在できる宿泊スタイルとして、国内外の旅行者から大好評なのだそう。

画像：ヒルトンニセコビレッジ

宿泊料金は、1泊2名1室＋愛犬1匹で約30,000円（税・サービス料込み）から。ワンちゃんと一緒に過ごせる専用客室には、ベッド、トイレ、お水・ごはん用のボウル2つが用意され、さらに、地元で人気のペットブランド『I DOG』製のおもちゃを1つ選べる嬉しい特典も！

また、愛犬用のルームサービスメニューもオプションで楽しむことができますよ！

詳細情報

ドッグフレンドリーステイプラン

提供期間：2025年4月25日（金）～10月31日（金）

住所：北海道虻田郡ニセコ町

※ホテル館内でペットを同伴できる場所は、ロビー、客室限定。

北海道Likers編集部のひとこと

お盆を過ぎ、涼しく快適な気候となる北海道・ニセコ町。ホテルから徒歩1分の場所には、羊蹄山を望む雄大な景色の中で、愛犬と一緒にのびのびと遊べるドッグランも◎ 滞在中は、無料で利用できるのも嬉しいですね！

澄んだ空気と雄大な自然に包まれて、愛犬と一緒に心も体もリフレッシュできる贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

