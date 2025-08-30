エイベックス主催の夏恒例の野外音楽祭「a―nation」の初日公演が30日、東京・味の素スタジアムで行われ、女性7人組「XG」がヘッドライナーを務めた。

初出演にして初日公演を締めくくる大役。7人が横一列に並んでせり上がってくると、日が沈んでもなお熱気がこもるスタジアムの温度がさらに上昇した。JURIN（23）が「最高の夏の思い出を作りましょう。みんなで一緒に宇宙に行きましょう」と呼びかけ、メンバーたちが表現する近未来の世界に観客4万人をいざなった。

昨年から約1年かけて世界ツアーを行い、4月には世界最大級の野外音楽イベント「コーチェラ・フェスティバル」でトリを務めた。世界的人気をほこるがスタジアム規模の会場でライブを行うのは今回が初めて。HINATA（23）は「初のスタジアムで、こんなにたくさんの人の前でパフォーマンスができてうれしい」とはにかんだ。

この日はヒット曲「WOKE UP」など13曲を披露。花火やトロッコに乗りながらの歌唱など、ド派手な演出も詰め込みながら会場を沸かせた。

「a―nation」にはほかに三浦大知（38）、NiziU、MAZZELらが出演した。