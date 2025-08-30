キタ！ キターーーーーッ！！【ミスド】レトロ可愛い♡「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】から新たに登場したのは、創業当時のドーナツがリニューアル復刻した“ニューホームカット”シリーズ。レトロ可愛いパッケージに入っており、ドーナツと共にどこか懐かしい気分に浸らせてくれそうです。今回は2026年2月下旬まで味わえる、全制覇もおすすめの「新作ドーナツ」をご紹介します。

スパイシーな味わいが楽しめそうな「ニューホームカット シナモン」

ほんのりスパイシーさが感じられそうなシナモン味のこちら。香ばしい色味が映えるビジュアルに仕上がったドーナツは、レトロチックなロゴ入りの可愛いパッケージが目印です。インスタグラマー@yuumogu22さんいわく「オールドファッションよりかは重くない感じ」とのことで、食後のデザートにも食べやすそう。テイクアウトでのお値段は\183（税込）。

トッピングをたっぷりまぶした贅沢感！「ニューホームカット バタークランチ」

粒々なトッピングをたっぷりとまぶした贅沢感が嬉しい、イエローが映えるドーナツ。@yuumogu22さんによれば「ザクザク」な食感が楽しめるらしく、厚めな生地も相まって、しっかりと食べ応えが感じられそうです。「かなり甘め」な仕上がりのようで、甘さが溜まった疲れを吹き飛ばしてくれるかもしれません。テイクアウトでのお値段は\205（税込）。

温めて食べるのも良さそうな「ニューホームカット あんバター」

和洋折衷な味わいが楽しめるこちらも必見。公式サイトによると「北海道あずきとバターフィリング」を、生地からはみ出るほどたっぷりとサンド。2色のバイカラー感が映える贅沢なビジュアルに仕上がっています。少し温めてから食べると、バターとあんこのとろけるような味わいが楽しめそう。テイクアウトでのお値段は\226（税込）。

ほんのり甘みのある仕上がりとの噂！「ニューホームカット ハニー」

ほんのり艶やかなビジュアルに仕上がったハニー味。同じくロゴ入りのレトロ可愛いパッケージに入っており、手を汚さずに食べられそうです。インスタグラマー@pan.oyatsuさんによれば「グレーズコーティングのみ」で「ほんのり甘みのある味わい」が楽しめるらしく、ほろ苦いコーヒーのお供に選ぶのも良さそう。テイクアウトでのお値段は\183（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino