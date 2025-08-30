¡Úµð¿Í¡Û1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÍî¤È¤¹¡¡½é¤Î4ÈÖµ¯ÍÑ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ÏÌÔÂÇ¾Þ¤ÎÌöÆ°¡¡ËþÎÝºö¤«¤é¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÍ¿¤¨¤¿1ÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤Ë¡Ä
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 3-2 µð¿Í(30Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
Á°Æü¤Ë1ÅÀº¹¤òÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ºå¿À¤Ë¾¡Íø¤·¤¿µð¿Í¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Î3ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ4ÈÖ¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âè96Âå4ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄÁª¼ê¤Ïµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ÆÂç³èÌö¡£2²ó¤ÎÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤Î¹¥µ¡¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Èº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3²ó¤Þ¤Ç¤Ë2¼ºÅÀ¡£5²ó¤òÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î²ó¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤âº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼2¡¢3ÎÝ¡£Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤òÁ°¤ËËþÎÝºö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤¤ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÁ°¤ËËè¥¤¥Ë¥ó¥°ËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¥±¥é¡¼Åê¼ê¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡¢µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤¬Ç´Åê¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤ÎÈ¿·âµÚ¤Ð¤º¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£