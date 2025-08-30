º´Æ£½Ù¡¢±¦Â¼ó¹üºÃ½ýÌÀ¤«¤¹¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¸ÞÎØ¤Ø½éÀï
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Çºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Îº´Æ£½Ù¤¬30Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MGC»°É©¥¬¥¹²½³Ø¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Çº£µ¨½éÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£±éµ»¸å¡¢6·îËö¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç±¦Â¼ó¤Î¹üºÃ½ý¤òÉé¤¤¡¢Á´¼£Ìó2¥«·î¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤ÊÎý½¬¤Ï1½µ´ÖÈ¾Á°¤«¤é¤Ç¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤È4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¡Ë¤Î»°¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢84.09ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤¹21ºÐ¡£