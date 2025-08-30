◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-2 巨人(30日、甲子園球場)

前日1点差の接戦を落とした阪神は、翌日に繰り広げられた1点差の攻防を制しました。

この日の先発・郄橋遥人投手は、先頭の丸佳浩選手にヒットを許すも、3番・岡本和真選手を併殺打に取り無失点で抑えます。これを援護するように直後の1回裏には、1アウト2塁から森下翔太選手が先制タイムリーを放ちました。

しかし2回。郄橋投手が1アウト1、2塁のピンチを招くと、リチャード選手のタイムリーを浴び同点に追いつかれます。

それでも3回、1アウトから四球とヒットで1アウト1、3塁の好機をつかむと、佐藤輝明選手が勝ち越しタイムリー。再び前に出ます。しかし5回には、郄橋投手がヒットと四球で1アウト1、2塁のピンチを招くと、この日初の4番起用となった巨人・岸田行倫選手の同点タイムリーを浴びました。

再び試合を振り出しに戻された阪神でしたが、すぐさま反撃。先頭の近本光司選手が四球を選んで出塁すると、1アウトで打席には森下選手が向かいます。ここまで2打席連続でヒットを放っていた森下選手を前に、巨人は継投策に出ました。ここでマウンドに迎えたのは2番手・船迫大雅投手。2アウトまで持ち込まれるも、大山悠輔選手が申告敬遠とされ2アウト満塁を迎えます。ここで打席に向かった熊谷敬宥選手は四球を選び、押し出し四球で勝ち越しに成功しました。

このわずか1点を守り抜くべくドリス投手、及川雅貴投手と無失点リレー。4番手で8回のマウンドにあがった石井大智投手は、リチャード選手にポール際へのヒヤリとするファウルを放たれるも、この日も無失点の試合数を44と継続しました。

阪神打線は5回以降、4イニング連続で満塁の好機をつかむも以降の追加点はなく。それでも1点リードを守り抜く9回には熊谷敬宥選手の好返球もあり、勝利しました。