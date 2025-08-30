◇明治安田J1リーグ第28節第1日 東京V0−0横浜FC（2025年8月30日 ニッパツ三ツ沢球技場）

東京Vが残留を争う横浜FCと引き分けて勝ち点1を得た。

長身の外国人選手を並べた相手に対してがっちり守り、無失点。得点ができなかったが最低限の勝ち点1は手にした。

城福浩監督（64）は「きょうのゴール裏の声援の大きさ、立ち位置を共有している。一度落ちたらどうなるか彼らが一番わかっている。トップリーグに食らいつくか、一昨年までどれだけ苦しかったか」と、サポーターの声援に感謝する。試合についても「横浜FCに勝ち点3を与えなかったのは大事なミッション。決定機を与えなかったが、我々も決定機をつくれなかった。ケガ人が多かったが、中断期間に何人か戻ってくる。新加入の選手もひと伸びしてくれると思う」と評価した。

MF森田晃樹も「きょうは難しい試合だった。前回対戦時よりロングボールが増えて前線の選手にキープされて押し込まれる時間がある中、中々自分たちでいい形でゴール前に入るの少なかった。チャンスになりそうなときにシュートまで持って行けなかったのは今の実力、1つ収穫があるとすれば、前節広島にセットプレーで失点して0−3だったが、きょうは体を張って失点しなかったのは成長」と振りかえった。