入院翌日に足の違和感「あれ…？」突然異変に襲われる｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第14話をごらんください。

入院開始の翌日、検査前の見舞いに訪れた夫に、足の違和感を伝えるツマ子。しかし、やはり夫の態度は冷たく、さらに育児のために早く退院するよう、プレッシャーまでかけられてしまいます。検査へ向かうツマ子でしたが…。

©kamiya.tsukami

お互いの親のサポートを受け、安心して子どもを任せることができたツマ子。しかし、協力的な親とは反対に、夫がツマ子を心配してくれることは全くありませんでした。



脳の造影検査へ向かう途中、ツマ子は世界が歪むような異変に襲われます。いったい何が起こっているのか、不安がつのります。

