7人組女性ヒップホップグループXGが30日、東京・味の素スタジアムで行われた「a−nation2025」に出演した。

出演16組の最後に登場。早い時間からグッズを身につけたファンが多く見られ、XGが登場すると、配布された光るうちわと無数のペンライトが揺れた。

歓声さめやらぬ中、「TGIF」「SOMETHING AIN’T RIGHT」などで幕を開け、序盤から熱狂の渦を巻き起こした。MAYA（20）は「ファンタスティックな時間にするぞ！」とあおり、リーダーJURIN（23）は「みんなで一緒に宇宙に行く！そんな時間にできたらと思います」と呼びかけた。

日が沈んだ後も会場は30度を超える暑さに包まれたが、「GRL GVNG」「WOKE UP」「IYKYK」などでさらに熱を高めた。HINATA（23）は「私たちXG初のスタジアム。こんなにたくさんの方の前でパフォーマンスできてうれしい。みんなとすてきな宇宙空間を作れて幸せです」と喜んだ。

最後は5月リリースの最新曲「MILLION PLACES」や人気曲「SHOOTING STAR」などをパフォーマンスし、花火をド派手に打ち上げて締めくくった。初のa−nationで、4万人の観客とともに“ぶちかまcrazy”した。

17年から5年間の育成期間をへて、22年にデビュー。全曲の全歌詞が英語で、圧倒的なパフォーマンス力と歌唱力で米ビルボードの各チャートで次々と1位を獲得し、日本人ガールズグループ史上初めて米ビルボード誌の表紙を飾るなど、世界で次々と快挙を成し遂げている。

今年4月には米最大の音楽フェス「コーチェラ2025」で、同フェス最大規模の屋内ステージで日本人初のトリを務め、5月まで行われたワールドツアーでは全世界で40万人を動員するなど、世界で活躍している。