◇ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５ 日本５７―１５カナダ（３０日、ユアテックスタジアム仙台）

１次リーグＢ組で、世界ランク１３位の日本は、同２４位のカナダに５７―１５で勝利した。後半に６トライで突き放し、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「チームとして一丸となって４０点差をつけられたのは大きい。評価できる」と笑みをのぞかせた。

序盤は重い空気が漂った。前半３分、ＮＯ８ファカタヴァ（ＢＲ東京）のトライで幸先よく先制したが、その後は続けてのオフサイド、ボールを前に落とすミスなどで流れに乗れず。３１分には連続の反則でロックのララトゥブア（神戸）が１０分間の一時退場となった。「いい準備ができて、期待値が高かった」と指揮官。故に「行き急いで、展開できない時に個人でどうにかしようとしていた。そこで反則を犯してしまった」。この日、初めてゲーム主将を務めたロックのディアンズ（ＢＬ東京）を中心に、リーダー陣で打開を図った。

前半３８分、ディアンズが敵トライエリア前から突進してトライ。勝ち越して折り返すと、フィフティーンに「チームで固まって、ワンチームで。全員のためにプレーしないと」と声をかけた。後半は選手交代も効き、６トライの猛攻で結果は快勝。戦後最年少、２３歳４か月でキャプテンマークを巻いたディアンズに、指揮官も「素晴らしい働きをしてくれた。ワーナーもリーチのようなキャプテン、それ以上のキャプテンになる素質を持っている。それを目指してほしい」とコメントした。

２０１５、１９年Ｗ杯で主将を務め、７月のウェールズ戦でも日本を率いたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）はこのシリーズ不在。絶対的なリーダーを引き合いに、ディアンズを「先ほどのように、試合の内容を端的にまとめる。口数は多くないけど、言うべきコメントが単刀直入で、的確。リーダーとして必要な素質を持っている」と評した。

試合前「いつもより緊張したけど、コイントスで勝って、緊張感がちょっとなくなったというか。いつも通りの自分で、準備ができた」と和ませたディアンズ。ジョーンズＨＣから「ベストな選手になってほしい」という期待に、ひとつ成長を示した。日本は９月６日に米国との１次リーグを戦い、プレーオフでは１９年以来の優勝に挑む。