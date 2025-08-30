JR九州によると、30日午後8時53分ごろ、鹿児島線大野城〜水城で下り普通列車（海老津午後7時34分発二日市行き）が走行中に異常な音を感知した。この影響で同9時20分現在、同線博多〜荒木の上下線で遅れが出ている。



▶JR九州・運行情報