JR大野城〜水城で列車が走行中に異常な音感知 ダイヤに乱れ（8月30日午後8時53分ごろ発生）

2025年8月30日 21時31分

JR九州によると、30日午後8時53分ごろ、鹿児島線大野城〜水城で下り普通列車（海老津午後7時34分発二日市行き）が走行中に異常な音を感知した。この影響で同9時20分現在、同線博多〜荒木の上下線で遅れが出ている。

▶JR九州・運行情報

西日本新聞