¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡Ö¾®»ù¤¬¤ó·¼È¯¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Ç»Ò¶¡¤Ë¡ÖÌ´¤È´õË¾¡×Í¿¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó£³È¯
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡½£´¹Åç¡Ê£³£°Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó£³È¯¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò±é¤¸¤¿¡££²£°£²£²Ç¯£··î£³£±Æüºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£³ËÜÎÝÂÇ¤Ç£´ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·Ï¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¤¿¡£Éé¤±¤ì¤ÐÂ¾µåÃÄ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¼«ÎÏ£Ã£Ó¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë´íµ¡¤òÍê¤ì¤ë¼çË¤¤¬µß¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£°¡½£²¤Î£²²óÀèÆ¬¤Ç¹â¶¶¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÈôµ÷Î¥£±£²£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Î´°àú¤Ê°ì·â¡£°ìÎÝ¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë±¦ÍãÀÊ¤Ø±¦¼ê¤òµó¤²¤¿¼çË¤¤Ï¡Ö°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾®»ù¤¬¤ó·¼È¯¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¡£Â¼¾å¤Ï¥Ù¥ó¥Á²£¤ÎÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¼ê¼ó¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò»Ø¤µ¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿´Í¥¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²¡½£²¤Î£³²ó£²»àÆóÎÝ¡£¿¿¤óÃæ¤ÎÄ¾µå¤òºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤ê¹þ¤à£±£³¹æ¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤¹¤Î¤Ç¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Î£ÖÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÁ°Æü£²£¹Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÂÇÀÊ¤«¤é£³ÂÇÀÊÏ¢È¯¡£Áí»Å¾å¤²¤Ï£¸²ó¤À¤Ã¤¿¡££±»à¤«¤éÄÔ¤Î£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤ò¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤Ö£±£´¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤é£··î£²£¹Æü¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é£²£¹»î¹ç¤Ç£±£´È¯¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ¡Âô¾°æÆ¤¯¤ó¡Ê£±£²¡Ë¤¬ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐÈÄ¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÂç¤¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ïµå¼°¤Î»Ò¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÂÎ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë²¿¤È¤«Ì´¤È´õË¾¤ò¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£