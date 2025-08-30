「手術した時は、帰ってこれるか不安はありましたけど…」力強くカムバックした武藤嘉紀が値千金の決勝弾！ ３連覇に意欲満々「最高の景色をみなさんに見せたい」【神戸】
ヴィッセル神戸は８月30日、J１第28節で横浜F・マリノスとホームで対戦。１−０で接戦を制した。
決勝点を決めたのは武藤嘉紀。37分、右サイドからの攻撃で、エリキのクロスを宮代大聖がスルーし、その後ろに控えていた背番号11が右足を振りぬき、ゴールネットを揺らした。
試合後のフラッシュインタビューで、武藤は「大聖が良いスルーをしてくれたので、自分は落ち着いてゴールに流し込むだけでした」と自身の得点を振り返る。
武藤にとっては待望の今季初ゴール。腰の手術で戦列を離れていた時期もあり、ようやく復帰を果たし、この横浜FM戦で目に見える結果を残すことができた。
「本当に、長らくチームには迷惑をかけてしまいましたし、正直、手術した時は、帰ってこれるのかどうか分からない不安はありましたけど、ファン・サポーターの方々の温かいメッセージだったり、そういったものが励みになって、今日、しっかりと結果を残せた」
続けて「本当にみなさんに感謝したいと思います。ありがとうございます」と発すると、スタンドから大きな拍手が送られた。
最後に今後に向けた意気込みを求められると、武藤は「僕が帰ってきた理由は、チームを勝たすことだけだと思うので、ここからアシスト、ゴール、そういったのをしっかり積み上げて、チームの勝利に貢献して、３連覇、そしてタイトルも取って、最高の景色をみなさんに見せたい」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
