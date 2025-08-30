◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト５―４広島（３０日・神宮）

広島は、ヤクルトに逆転負けで今季最長タイの５連勝で止まった。４番・村上のバックスクリーン３発に沈んだ。２回に９番・高橋の２点二塁打で先制したが、直後にソロを被弾。３回は長岡の二ゴロの間に同点に追い付かれ、村上の２ランで勝ち越された。８回には５番手・辻も、村上にソロを被弾。右肩の張りで離脱した森下の代役で先発した高橋は、３回４失点で今季初黒星。打線は、１０試合連続安打中だった４番・モンテロが４打席４三振。３点を追う９回に坂倉が４号２ランを放って意地を見せるのが精いっぱいだった。

新井監督の試合後の主な一問一答は以下。

―８回は５番手・辻投手が、本塁打を警戒していた中で村上に一発を浴びた。

「まあまあ、そこもね。打たれても、彼にとっては勉強なので。ああいう打者を抑えるんだと思って頑張ってもらいたい」

―先発・高橋投手。立ち上がりは良かったが

「そうやね。ちょっと硬かったかなという印象かな。それにしても相手の４番一人にやられたというか。バックスクリーンに３発は自分も初めて見たし、これはもう相手の４番がすごいと言うしかない」

―村上を８月の５試合で６本塁打１０打点を献上と抑えられていない

「これはやっぱり相手も（故障から復帰して１軍に）上がってきてから、ずっと状態が良いからね。かと言って、そこを抑えられるようにピッチャー陣には頑張ってもらいたい」

―モンテロが４三振。４番の差を見せられた

「まあまあ、そこは何もコメントできない。とにかく、これはもうバックスクリーンに３発だから。これは相手の４番に脱帽かな。また明日しっかり抑えられるように投手陣には頑張ってもらいたい」