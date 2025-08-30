W杯欧州予選に臨むオランダ代表メンバー発表! ポーランド&リトアニアと対戦へ
オランダサッカー協会(KNVB)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたオランダ代表メンバー25名を発表した。
ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、グループG第4節までに2試合を消化し、2戦全勝(勝ち点6)で暫定2位。9月4日の第5節でポーランド代表、同7日の第6節でリトアニア代表と戦う。
以下、招集メンバー
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・レフス(サンダーランド)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
ステファン・デ・フライ(インテル)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
マタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
セム・スタイン(フェイエノールト)
クインテン・ティンバー(フェイエノールト)
▽FW
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ノア・ラング(ナポリ)
ドニエル・マレン(アストン・ビラ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)
ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、グループG第4節までに2試合を消化し、2戦全勝(勝ち点6)で暫定2位。9月4日の第5節でポーランド代表、同7日の第6節でリトアニア代表と戦う。
以下、招集メンバー
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・レフス(サンダーランド)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
ステファン・デ・フライ(インテル)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
マタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
セム・スタイン(フェイエノールト)
クインテン・ティンバー(フェイエノールト)
▽FW
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ノア・ラング(ナポリ)
ドニエル・マレン(アストン・ビラ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)