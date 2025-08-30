　オランダサッカー協会(KNVB)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたオランダ代表メンバー25名を発表した。

　ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、グループG第4節までに2試合を消化し、2戦全勝(勝ち点6)で暫定2位。9月4日の第5節でポーランド代表、同7日の第6節でリトアニア代表と戦う。

以下、招集メンバー

▽GK

マルク・フレッケン(レバークーゼン)

ロビン・レフス(サンダーランド)

バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)

▽DF

ナタン・アケ(マンチェスター・C)

フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)

デンゼル・ダンフリース(インテル)

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)

ユリエン・ティンバー(アーセナル)

ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)

ステファン・デ・フライ(インテル)

▽MF

ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)

フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)

トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)

マタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)

ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)

イェルディ・スハウテン(PSV)

シャビ・シモンズ(トッテナム)

セム・スタイン(フェイエノールト)

クインテン・ティンバー(フェイエノールト)

▽FW

メンフィス・デパイ(コリンチャンス)

コーディ・ガクポ(リバプール)

ユスティン・クライファート(ボーンマス)

ノア・ラング(ナポリ)

ドニエル・マレン(アストン・ビラ)

ボウト・ベグホルスト(アヤックス)