¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÃçÃ«ñ¥¿Î¡¡½ãÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÇSG½éÍ¥½Ð¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï30Æü¤Î5ÆüÌÜ9¡Á11R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢31Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¦
¡¡²¿¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½Ð¡¢¤Î»×¤¤¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£½àÍ¥¾¡Àï10R¡¢5¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃçÃ«ñ¥¿Î¡Ê31¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬ÎäÀÅ¤ËºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿Çò°æ±Ñ¼£¤ËÂ³¤¤¤¿¡£SG11´§¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¤ÎÌÔÄÉ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç2Ãå¤ò¼é¤ê¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¼ã¾¾SG¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎSG½àÍ¥¾¡Àï¤ÇSG½é¤Î6¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½àÍ¥¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£2Åù¤òÁö¤ê¤À¤·¤Æ¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤À¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤Ï¡ÊÍ¥¾¡Àï¤Ë¡Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡3·î25¡Á30Æü¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï½àÍ¥4Ãå¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÍ¥½Ð3Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¡¢Àè·î¤ÎÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇSG½éÍ¥¾¡¤·¤¿·»Äï»Ò¤ÎÀ¾»³µ®¹À¤¬ÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡£¡ÖÀ¾»³¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡×¤ÈÎ×¤ó¤À°ìÀï¤Ç¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤òÃæ¿´¤ËÎÉ¤¯¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£Æ»Ãæ¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¤Þ¤Þ¡£¡ÊV¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ëÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï6¹æÄú¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¡£½ãÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÇSG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ç¡¢Âç³°¤«¤é¤³¤ó¿È¤Î¹¶¤á¤ò¸«¤»¤ë¡£