Kvi Babaが、8月28日に開催した初となる日本武道館公演＜Shout Out to Jesus＞で披露したR-指定とのコラボ曲「I Like It (Remix)」のライブ映像を公開した。

◆Kvi Baba 動画

本公演では、総再生数1億回を突破した曲「Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU」、7,000万回超のヒット「Too Bad Day But…(Remix) feat. AKLO & KEIJU」、武道館公演解禁の伏線を盛り込んだ「City Love City Love City Love」、さらにidom & SALUとの共作「Ms. U」など、数々のストリーミングヒット曲を立て続けに披露。観客は終始大合唱で応え、大舞台にふさわしい熱気に包まれたという。

なかでも最大のハイライトとなったのが、Creepy Nuts・R-指定を迎えた「I Like It (Remix)」のサプライズ初披露である。本楽曲は公演中の撮影解禁曲として予定されていたが、Kvi Babaがその告知を失念したまま進行。R-指定が退場後に気づき、急遽呼び戻して再度披露するという異例の展開が繰り広げられた。

今回公開された映像には、その特別な一幕の模様に加え、Kvi Babaの呼びかけで集まったファンが撮影したライブ映像も一部使用されており、臨場感あふれる記録となっている。なお、Kvi Baba初の日本武道館公演＜Shout Out to Jesus＞は、10月5日19時より『フジテレビTWO』にて放送されることが決定している。

https://youtu.be/ILxWZMl1wNI

また、本公演のラストで解禁されたKvi Babaの横浜アリーナでの単独公演＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞のチケット「最速先行受付」も開始されている。

◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞ 日程：2026年8月27日（木）OPEN：18:00 / START：19:00

会場：神奈川・横浜アリーナ ◆チケット

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669 月・水・金 12:00-18:00 ▼チケット最速先行受付開始（締切は9月7日（日）23:59まで）

https://eplus.jp/kvibaba-yokohama/ ◾️『Kvi Baba「Shout Out to Jesus』 放送日時：10月5日（日） 19時〜21時

※予告なく放送時間の変更が生じる場合があります。

放送／配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ ／フジテレビTWOsmart（スカパー!番組配信のみ）

※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。

※放送終了後、スカパー!番組配信にて１か月の見逃し配信を実施。

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/kvibaba2025

関連リンク ◆Kvi Baba オフィシャルサイト

◆Kvi Baba オフィシャルX

◆Kvi Baba オフィシャルInstagram

◆Kvi Baba オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Kvi Baba オフィシャルTikTok

https://youtu.be/ILxWZMl1wNI