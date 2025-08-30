「ロッテ６−４ソフトバンク」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが首位ソフトバンクに逆転勝ちした。

３点を追う六回に打線がつながった。無死から西川の四球、高部、上田の連打で満塁とし、１死後、藤岡の２打席連続適時打となる左前打でまず１点。次打者・安田の一ゴロの間に１点を追加。さらに２死一、三塁から代打寺地の中前同点打、小川の勝ち越し左前打でひっくり返した。

この回５安打を集中し、有原をＫＯ。藤岡は「みんなで繋いだチャンスだったので後ろに繋ぐ気持ちで打ちに行きました」。同点打の寺地は「際どい球が多くて、失投がなかったんですが、なんとか食らいついて最後浮いた変化球を１発で仕留めることができたので良かったです」。勝ち越し打の小川は「追い込まれていたのでなんとか食らいついていきました。いいところに飛んでくれました」とコメントした。

八回には佐藤の４号ソロで追加した。

先発のサモンズは三回に佐藤直に一発を浴びるなど、５回６安打４失点。「コントロールに苦しんで点も取られてしまったんだけれど、なんとかこれ以上の失点はというところで踏ん張ることができた」と振り返った。