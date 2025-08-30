¾®äØÀéË¡¡Ì¼¤Î¹¥¤¤ÊYouTuber¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Î¿Í¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¹¤®¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®äØÀéË¡Ê51¡Ë¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤êYouTube¡×¤Ë½Ð±é¡£Ì¼¤Î¹¥¤¤ÊYouTuber¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ÊÄÌ¾Î¡§NSC¡ËÇ¯É½¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÂçºåNSC29´üÀ¸°Ê¹ß¤Î·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡ÂçºåNSC35´üÀ¸¤ÎÌ¾Êí°ìÍ÷¤ò¸«¤ëÃæ¤Ç¾®äØ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆð¿å¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤Ë¡ÈYouTube²¿¸«¤Æ¤ë¤ó¡©²¿¹¥¤¤Ê¤ó¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÈÈÄ¶¶¥Ï¥¦¥¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤Ï¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¤È¡¢Ì¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Î¿Í¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ë¤È¡ÖÆð¿å¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¥å¡¼¥È¡×¡Ö¤á¤¾¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯9·î¤Î¼çºË¥Õ¥§¥¹¡ÖKOYABU¡¡SONIC¡¡2025¡×¤Ë¡ÖÆð¿å¡×¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤Ï¡Ö¡Ê»Ò¶¡¤«¤é¡Ë¡È¡û¡û¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡È¤¨¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈµÈËÜ¤ä¤Ç¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®äØ¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¹¤®¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£