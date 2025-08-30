Kroi、初となるアジアツアー＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞開催決定
Kroiが、2025年11月から韓国、台湾、タイと3カ国を回る初のアジアツアー＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞を開催を発表した。
本発表は、本日が初日となった＜Kroi Live Tour 2025 - HALL＞の福岡サンパレス公演にてアナウンスされた。各地会場とチケット情報が公開された。また、Kroi公式FC「ふぁんくらぶ」では会員限定のオフィシャルツアーチケットの受付もスタート。その他チケットの受付詳細は各公演詳細をチェックしてほしい。
また、7月にリリースしたTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールオープニングテーマ「Method」のSNS・ストリーミング合算総再生数が5,000万再生を突破。さらに、リリースからBillboard HOT100はじめ各種チャートインを果たし、1カ月でYouTubeのミュージックビデオの総再生数が800万回再生を突破している。
◾️＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞
公演詳細リンク：https://kroi.lnk.to/ASIA2025
＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in SEOUL＞
2025年11月7日（金）
musinsa garage
OPEN19:30 START20:00
前売り 99000KRW
＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in TAIPEI＞
2025年11月9日（日）
Legacy Taipei
OPEN17:00 START18:00
前売り 1780TWD 当日2000TWD
＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in BANGKOK＞
2025年11月30日（日）
BLUEPRINT LIVEHOUSE
サポートアクト：FORD TRIO
OPEN18:30 START19:00
前売り950THB
「ふぁんく らぶ」会員限定オフィシャルツアー詳細
https://kroi-fc.net/news-entry/4662/
◾️「Method」
2025年7月16日（水）リリース
購入URL：https://lnk.to/Kroi_Method_cd
配信URL：https://lnk.to/Kroi_Method
CD+Blu-ray / PCCA.06399 / 4,950円（税込）
CD+DVD / PCCA.06400 / 4,950円（税込）
CD Only / PCCA.70585 / 1,100円（税込）
01. Method
02. Clay
03. Method -Instrumental-
04. Clay -Instrumental-
【Blu-ray / DVD】
「Kroi Live Tour 2024-2025 “Unspoil” at PIA ARENA MM」2025/2/1
01. HORN
02. Psychokinesis
03. Network
04. Balmy Life
05. dart
06. Green Flash
07. Monster Play
08. 明滅
09. sanso
10. Pass Out
11. Shincha
12. ぴあアリJAM
13. 帰路
14. 侵攻
15. selva
16. Sesame
17. Amber
18. Hyper
19. Fire Brain
EN01.トレンド
Kroi 『Method』特設サイト
https://special.kroi.net/method/
