ニューストップ > スポーツニュース > J1首位の京都、岡山に5―0 神戸、横浜Mを下し暫定2位 J1首位の京都、岡山に5―0 神戸、横浜Mを下し暫定2位 J1首位の京都、岡山に5―0 神戸、横浜Mを下し暫定2位 2025年8月30日 21時26分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 京都―岡山 前半、先制ゴールを決める京都・ラファエルエリアス＝サンガS 明治安田J1第28節第1日（30日・サンガスタジアムbyKYOCERAほか＝3試合）前節首位の京都は岡山に5―0と大勝し、4連勝で勝ち点54に伸ばした。ラファエルエリアスの前半2得点などで優位に立った。 神戸は横浜Mを1―0で下し、勝ち点53で暫定2位。武藤が今季初ゴールを決めた。横浜FC―東京Vは0―0で引き分けた。