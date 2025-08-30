京都―岡山 前半、先制ゴールを決める京都・ラファエルエリアス＝サンガS

明治安田J1第28節第1日（30日・サンガスタジアムbyKYOCERAほか＝3試合）前節首位の京都は岡山に5―0と大勝し、4連勝で勝ち点54に伸ばした。ラファエルエリアスの前半2得点などで優位に立った。

神戸は横浜Mを1―0で下し、勝ち点53で暫定2位。武藤が今季初ゴールを決めた。横浜FC―東京Vは0―0で引き分けた。