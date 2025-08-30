スズキ「次期型マイティボーイ!?」 4人乗れる「軽トラック」は趣味にも使えてサイコー！ 天井が開く「キャンバストップ」も採用した斬新「マイティデッキ」とは！

スズキ「次期型マイティボーイ!?」

「モーターショー」や「オートサロン」など様々な自動車イベントで、挑戦的なコンセプトカーを意欲的に発表しているスズキ。

2015年に開催された「第44回東京モーターショー」でも「マイティデッキ」というモデルを出展し、多くの注目を集めました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「次期型マイティボーイ!?」です！（14枚）

同車は一体どのようなクルマだったのでしょうか。

スズキ「次期型マイティボーイ!?」

マイティデッキは、スズキが開発した軽自動車。

「都会と自然」という、相反する2つのシーンを自由に行き交う意味を込めた「アーバンアウトドア」をコンセプトに掲げ、シーンを問わずに遊んで楽しめるクルマとして“遊び心”のあふれる仕組みが盛り込まれていました。

具体的には、全体的に丸みを帯びたボディに、三角形のヘッドライトを装備。

屋根には頭上が大きく開く「キャンバストップ」を装着し、走行時には開放感を、アウトドアシーンでは大自然の風景を楽しめる構造となっています。

そして車体の後部には、自動で昇降するウッド調のオープンデッキを採用。

アウトドア用の荷物を載せることができるほか、デッキ部分を上げるとクローズタイプのラゲッジスペースが登場するユニークな仕組みでした。

また、本来は2シーターで2人乗り用のクルマでありながら、ラゲッジスペースに座席をセットすれば「2＋2シーター」となり、4人乗り用のクルマとして活用できる点も遊び心の表現されたポイントです。

パワーユニットには、660ccの直列3気筒ターボエンジンを搭載。

スズキ独自の技術である「S-エネチャージ」などマイルドハイブリッドシステムも搭載されており、走りの良さと燃費の良さを両立していました。

※ ※ ※

シーンを問わずに遊んで楽しめるクルマとして作られた、マイティデッキ。

車体後部にオープンデッキを採用した構造は、1983年にスズキから発売された「マイティボーイ」を彷彿とさせる、また車名も似ていることからリバイバルモデルだと話題になりました。

また、イエローとブラックのツートンカラーがスズキの軽自動車らしい、ポップなデザインも魅力的です。

画期的な機能を備えたクルマではありましたが、出展から約10年が経過した現在も、残念ながら市販化には至っておりません。