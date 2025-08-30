MY FIRST STORY、ライブ途中で中止 Hiroの喉不調で応急処置も…31日公演も延期に
ロックバンド・MY FIRST STORYの公式サイトが30日に更新された。本日30日に開催された【MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025】愛知公園について、ライブ中盤にボーカルHiroの喉の不調を受け、応急処置をしたが、続いての歌唱が難しいことから開催中止となったことを報告した。あす31日も含めた公演は延期となり、延期公演は10月20日、21日となる。
【画像】ライブ中盤で喉に不調…MY FIRST STORY公式の説明全文
サイトでは「【MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025】8/30(土),31(日) 愛知・COMTEC PORTBASE公演 延期のお知らせ」と発表。
「本日、ライブ中盤にHiroの喉の不調が見受けられ、応急処置はいたしましたが、続いての歌唱が厳しいと判断された為、開催を中止とさせていただきました。ご来場いただいた方に深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。
今後については「以下の日程で振替日程を調整いたしましたので、本日入場されたチケットの半券を大切に保管ください。ご都合の合わないお客様へはチケットの払い戻しもさせていただきますので、後日ご案内いたします」とし、「明日のグッズ販売に関しまして、13:00〜15:30で事前予約受け取りと通常販売を実施いたします。事前予約受け取りをお申し込みのお客様は配送への切り替えも可能となりますので、オフィシャルグッズストアより対象のお客様へメール等にてご連絡を差し上げます」と伝えた。
最後に「次回、万全な形でパフォーマンスをお届けできるよう、メンバー・スタッフ一同、準備を重ねて参ります。この度は誠に申し訳ございません。今後とも、変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
【延期公演】
8/30(土) 愛知 COMTEC PORTBASE
8/31(日) 愛知 COMTEC PORTBASE
【振替日程】
10/20(月) 愛知 COMTEC PORTBASE 18:00開場 / 19:00開演
10/21(火) 愛知 COMTEC PORTBASE 18:00開場 / 19:00開演
※消防法で定められた収容キャパシティの管理もございます為、
8/30(土)の振替公演は10/20(月)公演
8/31(日)の振替公演は10/21(火)公演
とさせていただき、チケットの払戻後、再販受付もいたしますのでご利用ください。
