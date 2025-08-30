¡ÚÀ¤ÎÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡§¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹ÂçÁ´¡ª¡Ù¡Û¡Ö½÷À¤¬´î¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ó¥Ý¤È¥Ç¥£¥ë¥É¤Î¡íÆóÅáÎ®¡í!?¡×
¡Ö½÷À¤¬´î¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ó¥Ý¤È¥Ç¥£¥ë¥É¤ÎÆóÅáÎ®!?¡×¤È¶Ã¤¯¥Ë¥·¥À¤µ¤ó
¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤¿¤À¤¿¤À¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ºÜ¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹ÂçÁ´¡ª¡Ù¡×¡£
ÆÃ¤Ë¤ªÇº¤ß¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÅú¤¨¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¡¢ÏÃ¤ò¡¢¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢A¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¢½÷À¡Ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
A¤µ¤ó¡¡¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¤É¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ë
A¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë
A¤µ¤ó¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ì»þ´ü¡¢¥Ð¥¤¥Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤è¤êÎÉ¤¤ÀÇ½¤òµá¤á¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£¥¢¥À¥ë¥È¥·¥ç¥Ã¥×Åª¤Ê¤ä¤Ä¤Í¡£
A¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¢þ¢þ½ñÅ¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¢¡¼¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¡£½ñÅ¹¤È¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¥¨¥í¤¤¤â¤Î¤Ð¤Ã¤«¤êÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÁë¤Î¾¯¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤À¡£
A¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥·¥é¥Õ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥Ö¤òÇã¤¤¤Ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¤Ò¤È¤Ä²¼¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ä¤Ä¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Û¤¦¤Û¤¦¡£
A¤µ¤ó¡¡¤â¤¦Çã¤¦¤È¤¤«¤é¡ÖÁá¤¯¤·¤¿¤¤......Áá¤¯¤·¤¿¤¤......¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£µÞ¤¤¤Çµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢½é´üÉÔÎÉ¤ÇÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¢¤é¡£
A¤µ¤ó¡¡¤½¤Î¤È¤¤Î»ä¤Ï¤â¤¦¡Ö¤·¤¿¤¤¡×¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅ¹ÊÞ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ÉÔÎÉÉÊ¤Ç......¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡£
¤½¤·¤¿¤éÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤â¤É¤¦¤¾¡×¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥ë¥É¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë!?¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥Ç¥£¥ë¥É¤Ã¤Æ¡¢Äê¿©²°¤Î¾®È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌÁê¼ê¤ÎA¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¢½÷À¡Ë
A¤µ¤ó¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°³«¤±¤Æ»È¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê......¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¡Ö¥º¥Ü¥óÃ¦¤¤¤Ç¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤«»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤é¥¤¥ä¤À¤â¤ó¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥ºÇã¤¦¤È¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¤¤¤ä¡Á¡¢¤³¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Àº¹¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎTENGA¤È¤«¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤òÇã¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
A¤µ¤ó¡¡¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ë¥·¥À¡¡»È¤¤¼Î¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤âÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃËÍ§Ã£¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡£
A¤µ¤ó¡¡¤Ø¤¨¡Á¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö¥»¥ë¥Õ¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤Æ»¶ñ¤òÇã¤ª¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î¥Ð¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
A¤µ¤ó¡¡ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬4000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ï7000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤ª¤ª¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÃÍÃÊ¡£
A¤µ¤ó¡¡¤·¤«¤â¡¢¿¿¤Ã¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ç¥£¥ë¥É¤âÌµÎÁ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¿¿¤Ã¥Ô¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤Î·Á¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÀ´ï¤Î·Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃË¤Ï¡¢Åû¤¬¤¢¤ì¤Ð»öÂ¤ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ë¼ê¤À¤±¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢"Ãæ"¤È¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¸¤ã¿¨¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
A¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤¬¤Ê¤¤¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤ÎºÆ¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Ø¤È¥Ç¥£¥ë¥É¤¸¤ã¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê£Á¤µ¤ó¤Ï¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤ËÉÔËþ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¡¡¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤ÎÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ë¥·¥À¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤½¤ì¤âÃËÀ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£TENGA¤Ï°ìÈÌ¤´¤ß¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢³Î¤«¤Ë¥Ð¥¤¥Ö¤È¤«¤Ã¤ÆÅÅ²½À½ÉÊ¤À¤â¤ó¤Ê¡£
A¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢¼þ¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤Ï¤¤¤Ç¡¢Ãæ¤Îµ¡³£ÉôÊ¬¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ......¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¹¤´¤Ã¡£¤Þ¤¢¡¢¥Ð¥¤¥Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¤«¡£
A¤µ¤ó¡¡¤¿¤À¡¢¥Ç¥£¥ë¥É¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¬²ò¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Î·Á¤À¤·¡£·ë¶É¡¢¹õ¤¤ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ö¥¥±¥ó¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥·¥À¡¡³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¿¶Æ°¤¬10¼ïÎà¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¡¢1¼ïÎà¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?
¥Ë¥·¥À¡¡¤¤¤ä¡¢¤ï¤Ã¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡£
A¤µ¤ó¡¡¤¢¡¢¤½¤Ã¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÂ¿Ê¬¡¢³§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¤ë¿¶Æ°¤È¡¢Á´Á³¥¤¥±¤Ê¤¤¿¶Æ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥±¤ë¤Î¤Ï1¡¢2¼ïÎà¡£»Ä¤ê¤Î8¼ïÎà¤ÏÀµÄ¾¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
A¤µ¤ó¡¡¡Ö¿¶Æ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¿Í¡¢°Õ³°¤È¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ç¤â¡¢³ä¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¡Ö¡»¡»¼ïÎà¤Î¿¶Æ°¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
A¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥ä¥Ä¡¡×¡Ö¶¯¤¤¥ä¥Ä¢¡×¤Ç½½Ê¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤«¡¢¼ïÎà¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
A¤µ¤ó¡¡¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ë¥·¥À¡¡»È¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£¥é¥Ö¥Û¤ÎÉô²°¤ËÅÅ¥Þ¤È¤«¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£A¤µ¤ó¤Ï»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
A¤µ¤ó¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢¥é¥Ö¥Û¤ÇÅÅ¥Þ¤ò½é¤á¤Æ»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢É×¤È¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥¤¥±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢²È¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã»È¤Ã¤Æ¤¿......¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤È¤¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£
A¤µ¤ó¡¡Á´Á³»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«......¡£
A¤µ¤ó¡¡¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¤«!?¡Ê¾Ð¡Ë
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¡Ö¤º¤ë¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÀï¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£
A¤µ¤ó¡¡»äÅª¤Ï¤à¤·¤í¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ð¤ê¤Ë"ÆóÅáÎ®"¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Á¥ó¥Ý¤È¥Ç¥£¥ë¥É¤Ç"ÆóÅáÎ®"¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
A¤µ¤ó¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê"³°"¤È"Ãæ"¤¬Æ±»þ¤Ë»É·ã¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¤¥±¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥·¥À¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£½÷ÀÂ¦¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ê¤é¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£
¡½¡½¼¡²ó¤â°ú¤Â³¤¡¢A¤µ¤ó¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë
1994Ç¯7·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢¥µ¡¼¥ä¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤ò·ëÀ®¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ½¸¡ØÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡Ù¡Ø¤¿¤À·¯¤Ë¹¬¤¢¤é¤ó¤³¤È¤ò¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â³ÑÀî½ñÅ¹¡Ë
